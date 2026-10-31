L’OL est ouvert au départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal !

Coup de tonnerre en préparation à l’Olympique Lyonnais ? Alors que les Gones s’apprêtent à recevoir Angers ce dimanche, l’avenir de Paulo Fonseca pourrait bien s’écrire loin du Rhône. Selon les informations de L’Équipe, le Sporting CP a bien entamé des discussions depuis une semaine avec l’entourage du technicien portugais et la direction lyonnaise comme révélé ces derniers jours dans la presse portugaise. Les trois parties seraient ouvertes à un départ de l’entraîneur de 53 ans, qui pourrait retrouver son club de cœur. Si aucun accord n’a encore été trouvé, cette possibilité a pris de l’ampleur ces derniers jours. Un départ dès le début de la prochaine trêve internationale est ainsi envisagé.

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À l’origine de cette offensive, le président du Sporting Portugal, Frederico Varandas, qui souhaitait donner un nouvel élan à son équipe. Après avoir étudié les profils de Leonardo Jardim et Vitor Pereira notamment, Varandas aurait fait de Paulo Fonseca sa priorité. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible l’actuel entraîneur lyonnais, séduit par la perspective de retrouver son pays natal et son club d’enfance, dix ans après sa dernière expérience au Portugal, sur le banc de Braga. Le Sporting serait même disposé à lui proposer un salaire similaire à ce qu’il touche à l’OL actuellement.

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L’OL a déjà identifié un premier nom pour remplacer Fonseca

Du côté de l’OL, la situation contractuelle de Paulo Fonseca pourrait faciliter les discussions. Lié au club jusqu’en juin 2027, le Portugais n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son aventure en raison des difficultés financières lyonnaises. Si la direction rhodanienne souhaite conserver son entraîneur, elle ne serait pas en mesure de maintenir son salaire actuel, estimé entre 350 000 et 400 000 euros mensuels, dans le cadre d’un nouveau contrat. Un départ permettrait ainsi au club de réaliser d’importantes économies sur sa masse salariale, alors que l’OL reste sous surveillance financière et devra encore vendre lors du mercato hivernal.

L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente. Car si un départ de Paulo Fonseca pourrait soulager les finances lyonnaises, il obligerait également l’OL à trouver rapidement un nouvel entraîneur en pleine saison. Selon le quotidien français, le nom de Thiago Motta a été proposé. Celui de Pierre Sage, actuellement en difficulté à Crystal Palace, serait aussi apprécié par une partie des supporters lyonnais. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise, mais à quelques jours de la trêve internationale, l’OL pourrait bien perdre son tacticien.