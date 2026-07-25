Angel Correa file à River Plate

Après dix saisons à l’Atlético de Madrid (469 matches, 88 buts) et une saison avec les Tigres UANL d’André-Pierre Gignac, basés à Monterrey au Mexique, Angel Correa fait son retour au pays. En effet, le joueur de 31 ans s’est officiellement engagé avec River Plate.

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Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Avec les Colchoneros, Correa aura remporté un championnat d’Espagne (2021), une Ligue Europa (2018) et une Supercoupe de l’UEFA (2018). Avec les Tigres, l’Argentin s’était incliné en mai dernier face à Toluca en finale de la Coupe des champions CONCACAF (1-1, 6-5 aux t.a.b.), dernier match de Gignac avec le club mexicain.