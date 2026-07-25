Menu Rechercher
Commenter
Officiel Primera Division

Angel Correa file à River Plate

Par Josué Cassé
1 min.
Ángel Correa @Maxppp

Après dix saisons à l’Atlético de Madrid (469 matches, 88 buts) et une saison avec les Tigres UANL d’André-Pierre Gignac, basés à Monterrey au Mexique, Angel Correa fait son retour au pays. En effet, le joueur de 31 ans s’est officiellement engagé avec River Plate.

La suite après cette publicité

Avec les Colchoneros, Correa aura remporté un championnat d’Espagne (2021), une Ligue Europa (2018) et une Supercoupe de l’UEFA (2018). Avec les Tigres, l’Argentin s’était incliné en mai dernier face à Toluca en finale de la Coupe des champions CONCACAF (1-1, 6-5 aux t.a.b.), dernier match de Gignac avec le club mexicain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
River
Ángel Correa

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
River Logo River Plate
Ángel Correa Ángel Correa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier