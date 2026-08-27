Nantes se penche sur Lasso Coulibaly

Le FC Nantes a mal lancé sa saison de Ligue 2 avec 3 défaites inaugurales. Résultat, Michel Der Zakarian a été remercié et Grégory Poirier, ancien coach du Red Star, a été nommé sur le banc. Et du renfort est attendu d’ici la fin du mercato. Car le système de jeu va également évoluer, avec un passage en 3-5-2.

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Dans cette optique, le FC Nantes a coché le nom de Lasso Coulibaly, qui évolue du côté de l’AJ Auxerre, pour occuper le couloir droit. Recruté par l’AJA au Danemark, il n’est que très peu apparu. Et pourrait donc avoir l’opportunité de rebondir un cran en-dessous, avec les Canaris.