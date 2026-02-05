Paris FC : les premiers mots de Ciro Immobile

Le Paris FC n’a pas trouvé la solution hier à Lorient en Coupe de France, mais la soirée restera malgré tout symbolique pour un certain Ciro Immobile. L’attaquant italien, fraîchement arrivé durant le mercato hivernal, n’a pas fait basculer le match, mais a laissé entrevoir ce qu’il pouvait apporter en se créant une première situation dangereuse. Éliminé de la Coupe de France avec le Paris FC face aux Merlus (0-2), le club de la capitale n’a désormais plus qu’un seul cap : la Ligue 1. Un défi qui va devoir être relevé avec le nouvel atout italien, venu apporter son expérience et son sens du but aux Parisiens. À l’issue de la rencontre, le joueur de 35 ans s’est d’ailleurs confié au Parisien en évoquant ses débuts avec la formation de Stéphane Gilli.

« Ça a été une semaine un peu compliquée parce qu’il a fallu tout faire un peu rapidement pour être transféré. Mais je suis très heureux d’être ici, parce que c’est une équipe qui veut travailler, qui veut grandir très vite. Je veux les aider, donner l’opportunité de marquer plus de buts. Certes jusqu’à présent, je n’ai fait qu’un seul entraînement avec le reste de l’équipe, mais on a un match important pour nous ce dimanche à Auxerre. Ce soir, je me suis bien senti, mais j’ai aussi senti que j’avais besoin de temps de jeu parce qu’à Bologne, j’ai peu joué. Il m’a manqué de la qualité dans le jeu. » Avant que celui-ci évoque la deuxième partie de saison, puis sa vie personnelle dans la capitale. « Clairement, ça va être une compétition avec plusieurs équipes jusqu’à la fin de la saison et à Auxerre ça va être un match contre une des équipes qui se bat avec nous pour aller le plus loin possible. Je suis en train de regarder les appartements pour pouvoir vivre à Paris avec ma famille, avec mes enfants qui vont venir habiter avec moi ici. C’est l’une des villes les plus belles du monde, je suis sûr qu’on y sera bien ».