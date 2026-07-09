Ligue 1
OL : Matt Turner va encore être prêté
@Maxppp
Arrivé à Lyon pour 8 millions d’euros l’été dernier, Matt Turner a aussitôt été prêté au New England Revolution, franchise de Major League Soccer. Une recrue réalisée par John Textor, avec son grand ami Evángelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, et qui avait logiquement fait parler du côté de la capitale des Gaules.
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Comme l’indique The Athletic, il devrait être prêté, une saison de plus, à New England. Celui qui a disputé un match à la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis n’est donc, a priori, pas près de défendre les cages de l’Olympique Lyonnais…
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