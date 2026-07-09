Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OL : Matt Turner va encore être prêté

Par Max Franco Sanchez
Matt Turner, le gardien des États-Unis et d'Arsenal, au Qatar @Maxppp

Arrivé à Lyon pour 8 millions d’euros l’été dernier, Matt Turner a aussitôt été prêté au New England Revolution, franchise de Major League Soccer. Une recrue réalisée par John Textor, avec son grand ami Evángelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, et qui avait logiquement fait parler du côté de la capitale des Gaules.

La suite après cette publicité

Comme l’indique The Athletic, il devrait être prêté, une saison de plus, à New England. Celui qui a disputé un match à la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis n’est donc, a priori, pas près de défendre les cages de l’Olympique Lyonnais…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
MLS
New England
Lyon
Matt Turner

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
MLS Major League Soccer
New England Logo New England
Lyon Logo Lyon
Matt Turner Matt Turner
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier