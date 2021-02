Gladbach : Nico Elvedi ouvert à un départ

Le jeune suisse du Borussia Mönchengladbach fait partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga. À 24 ans, Nico Elvedi a su s’imposer et est l’un des indéboulonnables de son équipe. Et forcément, il ne cesse d’attiser les convoitises.

Après son passage à Zurich, Nico Elvedi connait sa sixième saison en Allemagne. L’occasion de changer d’air ? Si le défenseur central est ouvert à un départ, il ne changera pas sans une bonne offre. « Comme je l'ai déjà dit - je me sens très à l'aise en Allemagne et surtout à Gladbach. Peut-être qu'un jour je ressentirai le désir de jouer dans un autre pays. Pour l'instant, je ne me pose pas cette question. Je ne changerai pas juste pour sentir un changement d’air. » nous a-t-il confié. Une bonne opportunité à saisir.