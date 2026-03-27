Le Real Madrid rêve de voler une star au Barça

Le FC Barcelone comme le Real Madrid préparent un mercato estival assez animé. Les Catalans vont notamment investir en défense et en attaque, où un galactique est attendu. Les Madrilènes eux vont surtout renforcer le milieu, avec la volonté de s’offrir un top player à ce poste. Et voilà que Marca dévoile une drôle d’information…

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Les Merengues rêvent ainsi de s’offrir Pedri (23 ans). C’est le joueur du Barça qui plaît le plus au Real Madrid et plus particulièrement à son président Florentino Pérez, même si le média précise, sans trop de surprise, que c’est une opération impossible actuellement. Le Real Madrid devra donc se tourner vers d’autres pistes, alors qu’on sait que le club de la capitale vise notamment Vitinha (PSG), Rodri (Manchester City) ou Enzo Fernandez (Chelsea).