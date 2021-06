L'OL fonce sur Dimitris Pelkas

«Pour remplacer Memphis, je pense qu’on a besoin d’un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend. On travaille sur des pistes, pas faciles, ce sont des joueurs qui coûtent cher». Il y a quelques jours, sur le plateau d'OL TV, Juninho expliquait qu'il cherchait un élément offensif de côté pour l'Olympique Lyonnais cet été.

Un nouveau nom est ce lundi à ranger dans cette catégorie. Il s'agit de Dimitris Pelkas (27 ans). Le Grec, arrivé à l'été 2020 en provenance du PAOK, sort d'une belle saison à Fenerbahçe (10 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues). Un rendement qui aurait poussé les Gones à présenter une première offre de l'ordre de 6 M€ à leurs homologues turcs, explique Fotomaç.

Une deuxième proposition dans les tuyaux

Une proposition repoussée par les Stambouliotes, qui attendent 10 M€ pour l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, puisqu'ils doivent un intéressement de 20% à la revente au PAOK. Takvim indique toutefois que les Lyonnais n'ont sans doute pas dit leur dernier mot et pourraient rapidement revenir à la charge avec une offre revue à la hausse.

On parle là d'un nouveau chèque d'environ 7,5 M€ pour l'international hellène (20 sélections), qui a évolué le plus généralement à gauche avec le Fener et sait ce que signifie jouer sous pression. L'OL touchera-t-il au but cette fois-ci ? Réponse dans les prochains jours.