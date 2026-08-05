Nabil Fekir s’engage librement avec Abha !

Comme révélé par nos soins, Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Abha. C’est désormais officiel : l’ancien international français s’est engagé avec le club saoudien, promu en première division. Libre de tout contrat après son passage à Al-Jazira aux Émirats arabes unis, le milieu offensif de 33 ans va donc poursuivre sa carrière dans le Golfe, où son expérience et sa qualité technique seront des atouts majeurs.

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📷| وقعت إدارة نادي أبها الرياضي مع صانـع الألعاب الفرنسـي "نبيـل فقيـر"؛ لتمثيل الفريـق الأول، في صفقـة انتقال حـر.#صيفية_أبها | #نادي_أبها pic.twitter.com/NS9Hgd3KDT — نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 5, 2026

Passé par l’Olympique Lyonnais et le Betis Séville, Fekir sort d’une dernière saison convaincante avec Al-Jazira, conclue avec 9 buts et 3 passes décisives. En effet, les discussions étaient déjà très avancées ce mardi entre les deux parties, avec seulement quelques détails contractuels à régler avant la finalisation de l’opération. Abha s’offre ainsi un joueur expérimenté pour accompagner son retour parmi l’élite saoudienne.