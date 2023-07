Les incroyables confessions de Dele Alli

La suite après cette publicité

Qu’elle semble loin la saison 2016-2017 de Dele Alli… L’époque où le jeune milieu offensif régalait la Premier League de ses géniales inspirations, et où son duo avec Harry Kane faisait trembler les défenses adverses. Malgré la calinothérapie de Pochettino, des remontrances quasi paternelles de José Mourinho, et un prêt à Everton pour faire retomber la pression, Dele Alli n’a fait que creuser encore plus profond. Au point que son dernier prêt au Besiktas s’est terminé avec fracas et des déclarations peu amènes du président du club turc.

La descente aux enfers de Dele Alli a donc logiquement fait les gros titres de la presse anglaise. Sans avoir jamais la version du joueur. Qui s’est enfin confié, dans l’émission The Overlap, à Gary Neville, le consultant de Sky Sports et ancien capitaine de Manchester United. Il a avoué une dépendance aux somnifères et être déjà allé en cure de désintoxication. « Quand je suis venu en Turquie, j’ai découvert que j’avais besoin d’une opération. J’étais mentalement mal en point. J’ai décidé d’aller dans un centre de réadaptation moderne pour la santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. »

« J’ai senti qu’il était temps pour moi. Avec des choses comme ça, on ne peut pas vous dire d’y aller. J’ai pris la décision d’y aller. J’étais pris dans un mauvais cycle, je comptais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours et je gagnais le combat, je m’entraînais, je souriais, je montrais que j’étais heureux mais à l’intérieur, je perdais définitivement la bataille et il était définitivement temps de changer ça », a-t-il poursuivi.

Fin de carrière envisagée

A deux doigts des larmes, Dele Alli a poursuivi sa confession, en racontant qu’il avait été proche de prendre sa retraite. « Je me regardais littéralement dans le miroir et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans… pour moi, c’était déchirant. J’ai toujours mené un combat contre moi-même. Je souriais, je montrais que j’étais heureux mais à l’intérieur j’étais vraiment en train de perdre le combat. Si tu connais ma vie, tu comprendras un peu plus. J’ai envie d’aider les autres personnes dans cette situation, elles ne sont pas seules et ça ne fait pas de toi un faible de demander de l’aide. »

Il se sent aujourd’hui mieux depuis sa sortie de cure. « Mais je n’aurais jamais pu imaginer combien j’en retirerais et combien cela m’a aidé mentalement parce que j’étais dans un mauvais endroit. Je suis sorti il ​​y a trois semaines. Si je suis honnête, je n’aurais probablement pas voulu en parler si tôt, mais je suis vraiment bien placé pour en parler maintenant ». Toujours sous contrat avec Everton, Dele Alli reviendra-t-il sur les terrains ? Il remercie en tout cas les Toffees de l’avoir accompagné dans son processus. « Everton a été incroyable à ce sujet, ils m’ont toujours soutenu à 100% et je leur en serai reconnaissant pour toujours. »