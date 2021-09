Brighton : la sortie fracassante signée Yves Bissouma

Arrivé à Brighton en provenance de Lille, Yves Bissouma (25 ans) s'est imposé dans l'effectif des Seagulls lors de ces trois dernières saisons, de quoi devenir une pièce maîtresse du système de Graham Potter. Auteur de 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le milieu international malien (18 sélections, 3 buts) ne manque d'ailleurs pas de confiance en lui. Dans un entretien accordé à la BBC, l'ancien Lillois a évalué son niveau en Premier League. Une sortie fracassante rappelant un certain Zlatan Ibrahimović... Car des milieux en Premier League, il y en a... beaucoup... et de très bons... Kevin De Bruyne ou Jack Grealish à Manchester City, Jorginho et N’Golo Kanté du côté de Chelsea ou encore la brillante association Bruno Fernandes-Paul Pogba chez les Red Devils. Force est de constater que ce gratin de joueurs pétris de talent n'effraie pas un instant Bissouma.

Interrogé pour le média britannique, le milieu de Brighton se considère tout simplement comme le meilleur à son poste : «je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi (ndlr : le meilleur). Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma». Valeur sûre de Premier League, Bissouma, courtisé par Liverpool et Manchester United lors du mercato estival, déborde d'ambition et ne semble pas prêt à s'arrêter en si bon chemin : «je veux juste me concentrer sur mon football et jouer chaque match, chaque semaine, pour être bon et pour aider mon équipe à gagner. Le reste, vous le verrez dans le futur.» Une dose de confiance déroutante de quoi le placer au sommet des meilleurs milieux en Angleterre ? Chacun en jugera par lui-même, mais cette sortie ne manquera pas, à coup sûr, de faire réagir...