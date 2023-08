PL : les grosses craintes de Manchester City et Newcastle

Ce n’est pas un secret, Manchester City et plus récemment Newcastle font partie des clubs souvent pointés du doigt lorsque le dérèglement du marché est abordé. Et pour cause, depuis plus d’une décennie, l’équipe entraînée par Pep Guardiola se hisse parmi les meilleures équipes en Europe, en démontre le sacre en Ligue des Champions en juin dernier face à l’Inter (1-0), grâce à sa puissance financière. Mais les Magpies d’Eddie Howe aussi, sont ambitieux et souhaitent conquérir la Premier League à leur tour. Depuis fin 2021, Newcastle a dépensé pour environ 400 M€ sur le marché des transferts afin de retrouver les sommets. Oui mais voilà, les propriétaires des clubs interrogent, alors que le Daily Mail rapporte que la Commission européenne (CE) pourrait mener une enquête sur ces derniers.

La suite après cette publicité

La Commission affirme au média britannique «avoir reçu des plaintes contre les deux clubs émanant de plusieurs parties concernant de nouvelles règles destinées à empêcher 'les aides d’État’ de fausser les marchés à travers le continent.» Manchester City, de son côté, a toujours assumé que le club était une entreprise personnelle de Cheikh Mansour, membre de la famille régnante d’Abou Dhabi et vice-premier ministre des Émirats arabes unis. Newcastle, lui, est détenu à 80% par le fond d’investissements public (PIF) saoudien. La manière dont sont gérés les deux clubs anglais ne réserverait pas autant d’équité que cela. Outre les divers clubs de Premier League ayant pu porter plainte à la Commission européenne, il n’est pas impossible toujours selon le Daily Mail que le président de la Liga, Javier Tebas, ait protesté contre des "clubs financés par des États", tels que Manchester City par exemple. Ce qui est certain, c’est que les Magpies et les Skyblues sont dans le viseur de la CE, qui pourrait bientôt entamer une enquête sur la gestion des deux équipes anglaises et donc, aboutir à de grosses sanctions potentielles.