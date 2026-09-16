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EdF : Enzo Le Fée pense à la liste de Zinédine Zidane

Par Aurélien Macedo
1 min.
Enzo Le Fée @Maxppp
Sunderland 1-0 AZ

Buteur ce jeudi avec Sunderland contre l’AZ Alkmaar (1-0), Enzo Le Fée est dans la lignée de ses performances avec les Blacks Cats. Maître à jouer de l’équipe de Régis Le Bris, le milieu de terrain est présélectionné en équipe de France pour la toute première fois. Possiblement dans les plans de Zinédine Zidane, l’ancien du FC Lorient et du Stade Rennais s’est exprimé à ce sujet sur Canal+. Alors que le nouveau sélectionneur des Bleus annoncera ce jeudi les noms des joueurs convoqués pour le rassemblement de fin septembre - début octobre, Enzo Le Fée y croit, mais ne se met pas la pression.

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«Je vais regarder la liste comme je vais toujours regarder la liste depuis que je suis arrivé dans le monde professionnel. Je suis content de voir parfois des nouvelles têtes et des personnes avec qui j’ai évolué pouvoir faire leur première fois. Ce n’est pas quelque chose sur quoi je me focalise. Je suis concentré sur ce que je fais avec mon club et c’est ça qui m’amènera ou pas à être sélectionné un jour. Comme vous l’avez dit, je suis présélectionné pour la première fois, ça fait plaisir. Je me focalise sur ce qu’il se passe ici et si ça arrive un jour, ce sera que du bonheur», a-t-il confié.

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