OM : le message d'adieu de Luan Peres aux supporters

Après seulement une saison disputée sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Luan Peres s'en va déjà. Le défenseur brésilien s'est engagé ce vendredi soir avec les Stambouliotes du Fenerbahçe pour les trois prochaines saisons, rapportant un peu plus de 5 millions d'euros à son ancien club selon la presse turque. Dans un entretien accordé au média officiel du club, l'ex-joueur de Santos a tenu à remercier les supporters de l'OM.

«Je suis vraiment fier d'avoir joué pour cette équipe. J'ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Désormais, je prends un autre chemin, j'en suis content et j'espère que je serai heureux là-bas. (...) Merci pour tout (aux supporters, ndlr). J'ai vraiment beaucoup aimé le club, il fait désormais partie de ma vie et je suivrai les saisons de l'OM et je regarderai tous les matches. J'espère qu'ils feront une bonne saison en Ligue 1 et bien sûr en Ligue des Champions. Merci pour tout, à bientôt les amis. Allez l'OM !»