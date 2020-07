Serie A : l'Atalanta met la pression sur l'Inter, la Fiorentina gagne enfin

La 30e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir avec cinq rencontres à 19h30. Dans sa Sardegna Arena, Cagliari (11e, 39 points) accueillait l’Atalanta Bergame (4e, 60 points). Après la défaite surprise de l’Inter Milan quelques heures plus tôt, les hommes de Gian Piero Gasperini n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter afin de revenir à hauteur des Milanais qui comptaient quatre points d’avance avant le début de cette journée. A l’inverse, Cagliari, auteur d’un bon début de saison mais actuellement dans le ventre mou du championnat comptait sur ce match pour remonter à la 8e place de Serie A. En ouvrant le score rapidement sur penalty par l’intermédiaire de Luis Muriel (27e), l’Atalanta gérait ensuite une rencontre sans trop d’actions concrètes et l’emportait sur le plus petit des scores (0-1).

Dans les autres rencontres, les joueurs de Parme recevaient la Fiorentina et se sont inclinés (1-2) dans une rencontre marquée par trois penaltys sifflés et transformés. Les Violets sont désormais 13e de Serie A. La Sampdoria accueillait une Spal bonne dernière, et sans surprise, l'équipe entraînée par Claudio Ranieri s'est facilement imposée (3-0) et se donne un peu d'air au classement (15e, 32 points). Enfin l'Udinese défiait sur sa pelouse le Genoa et se faisait rejoindre au score dans les toutes dernières secondes du match (2-2) tandis que Brescia s'est imposé (2-0) sur sa pelouse contre l'Hellas Vérone

Les résultats de la 30e journée de Serie A