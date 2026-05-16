AS Rome : alerte musculaire pour Manu Koné

Inquiétude pour Manu Koné, l’Équipe de France et pour Didier Deschamps ce samedi. Alors qu’il venait tout juste d’appeler le milieu de terrain ce jeudi dans sa liste officielle pour la Coupe du Monde, la dernière séance d’entraînement avec l’AS Rome lui a joué un mauvais tour. Comme le rapporte Sky Italia, Manu Koné a ressenti une alerte musculaire, ce qui pourrait compromettre son départ imminent avec les Bleus si la blessure s’avère sérieuse.

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Au-delà des enjeux internationaux, ce coup dur frappe de plein fouet l’AS Roma de Gian Piero Gasperini à l’aube d’une échéance cruciale. Le technicien italien pourrait en effet devoir se passer de son joueur clé pour le grand derby de la capitale face à la Lazio, qui aura lieu ce dimanche. La participation du milieu français à ce choc romain est désormais plus qu’incertaine, laissant le staff médical de la Louve engagé dans une course contre-la-montre pour évaluer la gravité de cette alerte et déterminer si le joueur pourra tenir sa place.