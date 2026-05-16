Menu Rechercher
Commenter 20
CDM

AS Rome : alerte musculaire pour Manu Koné

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Manu Koné @Maxppp

Inquiétude pour Manu Koné, l’Équipe de France et pour Didier Deschamps ce samedi. Alors qu’il venait tout juste d’appeler le milieu de terrain ce jeudi dans sa liste officielle pour la Coupe du Monde, la dernière séance d’entraînement avec l’AS Rome lui a joué un mauvais tour. Comme le rapporte Sky Italia, Manu Koné a ressenti une alerte musculaire, ce qui pourrait compromettre son départ imminent avec les Bleus si la blessure s’avère sérieuse.

La suite après cette publicité

Au-delà des enjeux internationaux, ce coup dur frappe de plein fouet l’AS Roma de Gian Piero Gasperini à l’aube d’une échéance cruciale. Le technicien italien pourrait en effet devoir se passer de son joueur clé pour le grand derby de la capitale face à la Lazio, qui aura lieu ce dimanche. La participation du milieu français à ce choc romain est désormais plus qu’incertaine, laissant le staff médical de la Louve engagé dans une course contre-la-montre pour évaluer la gravité de cette alerte et déterminer si le joueur pourra tenir sa place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Rome
France
Manu Koné

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Rome Logo AS Rome
France Flag France
Manu Koné Manu Koné
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier