PSG : quelle équipe pour affronter le Borussia Dortmund ?

Le mercato est censé réparer les manques d’un effectif, et nul doute que certains ont dû s’étrangler en voyant la ligne défensive du PSG face au Havre dimanche à 13h. Hakimi-Danilo-Mukiele-Soler, soit un seul titulaire indiscutable. Luis Enrique n’avait pas vraiment le choix, entre le besoin de faire souffler certains éléments beaucoup utilisés (Lucas Hernandez, Skriniar), les absences inattendues (Marquinhos) et celles de longue durée (Kimpembe, Nuno Mendes). Ajoutez à cela la sortie sur blessure de Fabian Ruiz, l’expulsion de Donnarumma, la cheville touchée de Manuel Ugarte, la longue indisponibilité de Zaïre-Emery, et vous obtenez la recette d’un PSG encore lourdement handicapé à l’heure de jouer un match décisif de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Car c’est bien ce qui se profile avec le déplacement capital sur la pelouse du Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Il y a bien un match à domicile contre Nantes samedi prochain, mais tous les regards sont d’ores et déjà tournés vers la Ligue des Champions, alors que le PSG aura besoin d’une victoire pour terminer premier de sa poule, tandis que tout autre résultat pourrait le condamner à une piteuse élimination. Les solutions sont maigres pour Luis Enrique, qui devra, en plus, composer sans Ousmane Dembélé, l’élément déstabilisateur de son attaque, suspendu. Offensivement, il dispose d’autres cartouches, comme Barcola, Kolo-Muani (qui peut jouer à droite) ou Kang In Lee. Mais ce dernier pourrait être amené à jouer dans l’entrejeu au regard des nombreuses indisponibilités.

À lire

Danilo Pereira, l’assurance tous risques du PSG !

Quel milieu de terrain à Dortmund ?

Contre Newcastle au Parc des Princes, Luis Enrique avait renoncé à son 4-2-4 ultra-offensif pour un 4-3-3 pointe basse très clair, avec Ugarte en sentinelle, Fabian Ruiz et Kang-In Lee en relayeurs. On peut imaginer qu’il gardera le même dispositif à l’extérieur, là où le PSG a perdu ses deux rencontres en Ligue des Champions (4-1 contre Newcastle puis 2-1 contre l’AC Milan). La logique voudrait que Vitinha remplace numériquement Fabian Ruiz, probablement absent jusqu’à la fin de l’année 2023. Mais le PSG manquera alors de poids et d’impact dans l’entrejeu. En espérant aussi qu’Ugarte ne se blesse pas d’ici là…

La suite après cette publicité

Une autre solution consisterait à remonter Danilo à son vrai poste, au milieu, mais Luis Enrique n’y semble pas disposé. Enfin, il reste l’option Carlos Soler, dont le vrai poste est milieu axial. Peut-être le découvrirons nous un jour, qui sait… Quant à la défense, il faudra que Marquinhos soit revenu à 100% de ses capacités, et que Skriniar ne soit plus malade comme face au Havre. Et la défense titulaire pourrait être alignée pour défendre Donnarumma, qui sera suspendu pour le match contre Nantes samedi. Cela lui laissera le temps pour réfléchir sur ses sorties et travailler son jeu au pied déficient.