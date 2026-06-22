CdM 2026 : l’IA ne prédit rien de bon pour l’Irak contre la France !

Le cabinet français AVISIA, plateforme d’intelligence artificielle, croise des dizaines d’indicateurs liés à la performance collective, aux individualités, à la dynamique sportive, à la fraîcheur physique et à l’expérience des équipes afin d’établir des probabilités de résultat. Pour cette deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026, son modèle accorde un net avantage à la France avec 81 % de chances de victoire contre 19 % pour l’Irak. Cette projection repose sur une domination tricolore dans six des sept critères étudiés par l’outil d’AVISIA, notamment la valeur collective, la qualité des individualités, la fraîcheur physique, la dynamique récente, le mental et le vécu dans les grandes compétitions. Portés par leur succès inaugural face au Sénégal (3-1), les Bleus abordent ce rendez-vous avec un capital confiance élevé et un effectif dont la profondeur permet de maintenir un haut niveau d’intensité sur l’ensemble de la rencontre.

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L’analyse d’AVISIA, qui collabore régulièrement dans nos colonnes, souligne aussi l’écart de potentiel offensif entre les deux sélections. Avec un Kylian Mbappé affichant une note maximale de 99 en finition et un Michael Olise évalué à 99 en mise en danger, la France dispose d’armes capables de faire basculer le match à tout instant. L’Irak conserve néanmoins des arguments, notamment dans l’entrejeu avec la qualité de distribution de Zidane Iqbal et une capacité de récupération collective qui pourrait compliquer la tâche des hommes de Didier Deschamps. Le principal duel identifié par l’algorithme oppose Ali Al-Hamadi à Dayot Upamecano : l’attaquant irakien devra trouver la faille face au patron de la défense française pour entretenir l’espoir d’un exploit. Mais entre une fraîcheur physique supérieure (82 % contre 73 %), une expérience incomparable des grands rendez-vous et une profondeur d’effectif largement plus importante, tous les indicateurs convergent vers une victoire française, avec la possibilité que l’écart se creuse dans la dernière demi-heure de jeu.