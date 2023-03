OL : Jean-Michel Aulas catastrophé par la vente de Malo Gusto

La suite après cette publicité

Jean-Michel Aulas n’a pas apprécié le transfert de Malo Gusto à Chelsea. Malgré la grosse somme récoltée par Lyon (35 millions d’euros) après l’accord conclu en janvier dernier avec les Blues, le patron de l’OL est remonté contre la stratégie de recrutement du club londonien. Présent lors du congrès de l’association européenne des clubs (ECA), le dirigeant de 74 ans s’est exprimé à ce sujet.

« Chelsea, c’est une histoire qui est particulière parce qu’il a effectivement développé un modèle pour investir sur de jeunes joueurs à long terme et ça vient affaiblir notre stratégie qui est un dispositif de formation. L’OL est l’un des meilleurs clubs dans le domaine de la formation et quand Chelsea vient acheter Malo Gusto qui n’a que 50 matchs en Ligue 1, c’est une perte incroyable qu’on essaie de compenser sur le plan financier, a déclaré JMA. Mais les joueurs de cette valeur sont difficilement compensables. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle que les investisseurs américains réfléchissent plus sur le court terme que le long terme. Et ça a été une perte terrible de ne plus avoir Malo Gusto qui, en plus, s’est blessé. Donc pour l’année prochaine, il faudra avoir un autre jeune pour le remplacer. » Le message est clair pour sa cellule de recrutement.

