Brest : 4 noms ciblés pour succéder à Michel Der Zakarian

Quelques jours après une défaite à domicile face à Lorient (1-2), amenant le limogeage de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois est dirigé par l'intérimaire Bruno Grougi, entraîneur de la réserve depuis le début de la saison dernière. Premiers relégables après 12 journées, les Bretons seraient à la recherche d'un titulaire pour le reste de l'exercice.

Selon les informations de L'Equipe, Brest ciblerait trois noms, des entraîneurs «jeunes et novateurs.» On retrouve Habib Beye (coach du Red Star depuis la mi-septembre de l'an passé), Zoumana Camara (responsable des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain) et Laurent Huard (directeur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne). Pour le moment, aucun contact n'a été initié. Enfin, le nom d'un technicien expérimenté revient souvent dans la direction bretonne : Jocelyn Gourvennec (236 matches dirigés en L1).