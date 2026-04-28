Le Real Madrid est très déçu par Kylian Mbappé

Du Kylian Saint-Germain au Real Mbappé. Durant des années, l’attaquant a occupé l’espace médiatique, faisant parfois de l’ombre au club de la capitale française. Il en est à présent de même à Madrid, où l’ancien joueur de l’AS Monaco a posé ses valises depuis l’été 2024. Désiré depuis des années par Florentino Pérez, le capitaine des Bleus devait vivre son rêve de gosse de l’autre côté des Pyrénées. Un peu moins de deux ans plus tard, on ne peut pas dire que KM10 vive les meilleurs moments de sa riche carrière. À 27 ans, il n’a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Et ce ne sera pas pour cette saison. Idem pour la Liga, qui semble promise au FC Barcelone. Le Français pourra peut-être se consoler avec un titre de Pichichi de la Liga (24 buts).

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Mais il est actuellement blessé, lui qui est talonné par Vedat Muriqi (21 buts, Majorque). Tout cela n’est pas une bonne nouvelle dans sa quête d’un Ballon d’Or, même si une belle Coupe du Monde avec les Bleus pourrait lui permettre de remporter le Graal. En attendant, Mbappé doit se soigner physiquement, puisqu’il souffre d’une blessure au muscle semitendineux de sa jambe gauche, et peut-être mentalement. Bien qu’il soit habitué à avoir la lumière sur lui et à recevoir des éloges comme des critiques, l’avant-centre est au centre des débats en Espagne. Plus qu’en France, on ne l’épargne pas là-bas. Si ses qualités de buteur sont reconnues, on estime qu’il ne défend pas suffisamment. Ce qu’on pouvait déjà lui reprocher du temps de Paris.

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Le Real Madrid s’attendait à mieux de la part de Mbappé

Les médias ibériques estiment aussi que le Real Madrid joue plus collectivement et mieux sans lui. Son attitude fait aussi tiquer de l’autre côté des Pyrénées. Bref, KM10 est loin de faire l’unanimité. Ce week-end, certaines publications espagnoles ont même révélé que le vestiaire madrilène préférerait Vinicius Jr à Mbappé ou encore que le Français aurait eu un clash avec Jude Bellingham. Mais il n’y a pas que dans le vestiaire que le cas Mbappé fait causer. Ce mardi, la Cadena COPE révèle que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain fait aussi parler dans les bureaux de Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid. Et on ne peut pas dire que ce soit forcément en bien. Ainsi, la COPE, par la voix du journaliste Juanma Castaño, indique que les boss du Real Madrid estiment qu’il « n’est pas le leader attendu » et qu’« il n’est pas un leader dans le vestiaire ni parmi les autres joueurs ».

Les pensionnaires du Real Madrid s’attendaient à mieux de la part du Bondynois, après des débuts modestes. De grandes responsabilités lui ont été confiées, notamment les rênes de l’équipe. Mais le transfert du joueur né en 98 déçoit globalement pour le moment. Il n’a pas aidé son club à passer un cap important dans les moments clés. Pour sa défense, il a aussi été blessé. La COPE conclut ainsi : « Mbappé aurait déjà dû prendre ses responsabilités, surtout si l’on considère que Vinicius, qui est émotionnellement incontrôlable lors de la plupart des matchs, ne peut pas être le leader du Real Madrid, car Vinicius a besoin d’être protégé et surveillé.» Toujours au micro de la radio, Nacho Peña a ajouté : «Vinicius est un leader plus affirmé sur le terrain que Mbappé. Vini a grandi avec le Real Madrid, c’est un vrai supporter madrilène. Kylian est avant tout un fan du Mbappé FC, et ensuite du Real Madrid.» À Madrid, on ne pardonne rien à Mbappé. Plus qu’une star, on voulait un patron et un joueur capable de faire gagner l’équipe sur tous les tableaux. Ce n’est pas encore le cas…