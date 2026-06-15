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CdM 2026 : la folle stratégie d’un supporter mexicain pour faire rentrer de la tequila au stade

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Mexique débute par une victoire @Maxppp
Mexique 2-0 Afrique du Sud

Un supporter mexicain est devenu l’une des sensations virales de la Coupe du Monde 2026 après avoir révélé sur les réseaux sociaux une astuce lui ayant permis d’introduire discrètement de la tequila dans un stade malgré l’interdiction stricte d’alcool. Dans une vidéo largement partagée, l’homme montre un accessoire ressemblant à un téléphone portable qui dissimule en réalité un compartiment contenant la boisson, qu’il verse ensuite dans un gobelet depuis les tribunes.

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La séquence, filmée lors d’un match disputé au Mexique et relayée par plusieurs comptes, a dépassé le million de vues en quelques heures. Si de nombreux internautes ont salué l’ingéniosité du supporter avec humour, les autorités rappellent que les restrictions sur l’alcool dans les enceintes sportives visent à garantir la sécurité et le bon déroulement des rencontres. L’épisode illustre néanmoins l’ambiance festive qui entoure le Mondial et la place emblématique de la tequila dans la culture populaire mexicaine.

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