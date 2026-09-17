Maroc : Mohamed Ouahbi lâche ses vérités sur le cas Younès Ebnoutalib

Après Jürgen Klopp, séléctionneur de l’Allemagne, qui s’est montré particulièrement enthousiaste au sujet de Younès Ebnoutalib, Mohamed Ouahbi a lui aussi été interrogé sur le cas de l’attaquant de 23 ans de l’Eintracht Francfort. Alors qu’il était suivi de près par le Maroc depuis plusieurs mois, l’avant-centre a finalement choisi de représenter l’Allemagne. Et le sélectionneur marocain s’est expliqué sur le sujet et expliqué que Ebnoutalib aurait été convoqué avec les Lions de l’Atlas s’il avait choisi le Maroc.

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«Younès, on le suit depuis la saison dernière, il était dans les pré-sélections. Il avait un profil intéressant pour nous mais avec sa blessure, il était difficile de le voir à la Coupe du monde. Mais il était dans nos pré-sélections depuis un an, je ne pense pas que c’était le cas avec l’Allemagne. Il a fait un bon début de saison, il méritait d’être sélectionné. On a été le voir, on l’a scouté, j’ai eu une discussion au téléphone, je lui ai expliqué le projet sans rien promettre mais il a fait son choix. Le Maroc ne se négocie pas, il se mérite. Il a mérité d’être appelé, il l’aurait été je ne le cache pas mais il a choisi l’Allemagne, bonne chance à lui», a expliqué Ouahbi. Une sortie qui confirme donc que le jeune buteur figurait bien dans les plans du technicien marocain, avant de finalement opter pour la Mannschaft.