Dijon FCO : David Linarès nommé entraîneur !

Alors que l'Équipe nous apprenait ce matin que les noms de Franck Passi et Erick Mombaerts avaient été évoqués par les dirigeants dijonnais pour succéder à Stéphane Jobard au poste d'entraîneur principal, le club bourguignon vient d''officialiser, dans un communiqué publié sur le site du club, la nomination de David Linarès à ce poste qu'il occupait depuis peu en tant qu'intérimaire.

La suite après cette publicité

Après avoir essuyé deux revers avec Jocelyn Gourvennec et Rémi Garde, Olivier Delcourt a cette fois opté pour une option plus abordable. David Linarès est donc le nouvel entraîneur du DFCO et ce pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2023.