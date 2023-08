OL : Laurent Blanc lâche ses vérités sur le mercato

La suite après cette publicité

Laurent Blanc a emboité le pas d’Alexandre Lacazette ce vendredi pour répondre aux médias. Ce week-end, l’Olympique Lyonnais entame officiellement sa saison de Ligue 1 sur le terrain de Strasbourg. Et à l’instar de son attaquant, le Cévenol a immédiatement voulu rassurer tout son monde, après la présaison chaotique des Gones (4 défaites de suite, 0 but marqué). Certes, les résultats n’ont pas été à la hauteur, mais c’est parce que Blanc et son staff visaient autre chose.

« Je suis impatient de commencer. La préparation est longue. Ç’a été difficile dans le travail parce qu’il y a eu beaucoup de contenu. Je suis d’accord avec vous pour les matches amicaux, mais la préparation n’a pas été mauvaise. On a été l’une des équipes qui ont le plus travaillé. Ce n’est pas une garantie, mais quand on a le réservoir bien rempli, on peut aller loin. Cette préparation est peut-être un peu difficile à digérer, mais ça va servir aux joueurs pour faire une saison complète. » Avec uniquement la L1 et la Coupe de France au calendrier, l’OL aurait donc mis les bouchées doubles cet été pour sortir une grosse saison et retrouver enfin les sommets. À moins que…

Interrogé sur l’objectif du club pour cette saison, Lacazette a confié que les Gones visaient une qualification en coupe d’Europe et pas forcément en Ligue des Champions. Mais son coach s’est montré bien plus mesuré. « Je vous dirai ça le 31 août. Le mercato sera clôturé et comme on dit, l’avion sera fermé et on fera la saison avec tous les joueurs qui seront présents le 31 août. C’est important de le savoir. Avant, je ne peux pas vous le dire, il peut se passer plein de choses, en termes d’arrivées et de départs. Jouons les matches (du mois d’août) pour les gagner et le 31 août je vous dirai ça. Un mercato peut faire évoluer l’objectif, mais c’est logique. Je n’ai pas à le commenter. »

Mais alors qu’il se disait réticent à vouloir évoquer le mercato estival lyonnais, Blanc n’a finalement pas pu se contenir à ce sujet. Interrogé sur le départ de Castello Lukeba (au RB Leipzig), le Cévenol a exprimé toute sa frustration. « C’est du mercato ça. Oui (c’est une perte sportive). On n’avait pas prévu de perdre des joueurs, mais jusqu’au 31 août, tout le monde est capable de partir. Vous savez les difficultés qu’on a avec la DNCG. On n’avait pas prévu ce départ sportivement parlant. Il est acquis, à nous de nous adapter. D’ici le 31, il peut se passer des choses. On peut aussi récupérer certains joueurs. Mais avec la décision de DNCG, on ne peut vraiment pas faire ce qu’on veut. »

Un agacement palpable chez un coach impuissant et qui prie désormais pour que son effectif ne soit pas dépouillé de ses meilleurs joueurs d’ici la fin du mercato. « On peut être attaqué, mais ça, on le sait depuis l’année dernière. Il y a des positions qu’on peut tenir, d’autres non. C’est pour ça que j’attends le 31 août avec impatience. D’ici là, il peut se passer des choses. J’ai vu que Barcola a demandé à partir, sachez, en ce qui me concerne, qu’il n’a pas demandé à partir. (…) On ne savait pas que la DNCG allait prendre une décision qui allait nous maintenir au-dessus de l’eau, mais avec peu de marge donc c’est difficile pour tout le monde », a-t-il déclaré, avant de conclure sur une note d’espoir. « J’espère qu’il y aura de nouveaux joueurs avant le 31 août. » À bon entendeur…