Pierre Lees-Melou signe à Norwich City

Norwich City a officialisé ce mardi l'arrivée de Pierre Lees-Melou en provenance de l'OGC Nice. Le milieu de terrain de 28 ans signe un contrat de trois ans avec les Canaries. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais Nice-Matin parle d'un chèque aux alentours de 6 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Interrogé par le site officiel de son nouveau club, Lees Melou se dit ravi de rejoindre le projet du promu, vainqueur du Championship la saison passée : «Je suis très content de rejoindre Norwich City et de découvrir mon nouvel avenir avec le club et ses fans. Je suis impatient de jouer au football sous les couleurs de Norwich. [...] J'ai parlé avec Daniel (Farke, entraîneur) et Stuart (Webber, directeur sportif). Nous avons eu une très longue conversation sur le football et la vision de l'équipe. J'ai beaucoup entendu parler de la façon dont Norwich joue au football de la bonne manière et dans le bon style, ainsi que de l'esprit et de la mentalité du club. J'adore cela et cela m'a enthousiasmé».