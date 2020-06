FA Cup : les affiches des demi-finales sont connues

Les quarts de finale de FA Cup sont désormais terminés. À 19h30, Newcastle et Manchester City s'affrontaient à St. James Park et ce sont les Citizens qui se sont imposés sur le score de 2-0. Et à la mi-temps de cette rencontre, le tirage au sort du dernier carré a été effectué.

Qualifié en premier, Manchester United défiera Chelsea, qui a obtenu son billet ce dimanche après-midi. De son côté, Arsenal, qui a eu du mal à éliminer Sheffield United, sera opposé à Manchester City. Les rencontres se disputeront les 18 et 19 juillet à Wembley.

Les demi-finales de FA Cup :