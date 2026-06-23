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Coupe du Monde

CdM 2026 : après Levi’s, les marques Heinz et Gillette trollent la FIFA

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA @Maxppp

La FIFA impose aux stades de la Coupe du Monde 2026 de masquer les marques qui ne figurent pas parmi ses sponsors officiels. Après Levi’s, dont le logo a été recouvert au Levi’s Stadium de Santa Clara, Gillette a également vu disparaître son enseigne du Gillette Stadium de Boston. La marque de rasage a toutefois réagi avec humour sur les réseaux sociaux en transformant le logo masqué en immense trace de mousse à raser, accompagnée du message : « Au moins, nous avons pu choisir la façon de le couvrir ».

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Heinz a adopté la même stratégie en détournant la décision de la FIFA de masquer ses bouteilles de condiments dans les enceintes du tournoi. La marque a publié des visuels de ses produits recouverts de ruban adhésif noir, puis a même commercialisé des bouteilles inspirées de cette « censure » en supermarché. Une opération marketing réussie qui a permis à Heinz, comme à Gillette, de profiter d’une visibilité inattendue malgré son absence parmi les partenaires officiels du Mondial.

Pub. le - MAJ le
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