CdM 2026 : après Levi’s, les marques Heinz et Gillette trollent la FIFA
La FIFA impose aux stades de la Coupe du Monde 2026 de masquer les marques qui ne figurent pas parmi ses sponsors officiels. Après Levi’s, dont le logo a été recouvert au Levi’s Stadium de Santa Clara, Gillette a également vu disparaître son enseigne du Gillette Stadium de Boston. La marque de rasage a toutefois réagi avec humour sur les réseaux sociaux en transformant le logo masqué en immense trace de mousse à raser, accompagnée du message : « Au moins, nous avons pu choisir la façon de le couvrir ».
At the match, even when we can’t say it… pic.twitter.com/EMlCxxmCIz— Heinz US (@HeinzTweets) June 16, 2026
"Au moins, on a pu choisir la façon de le couvrir"— Creapills 💊 (@creapills) June 20, 2026
Comme Levi's, Gillette a dû masquer le logo de son Gillette Stadium de Boston sur ordre de la FIFA. Et sa réaction sur les réseaux vaut le coup d'œil 😄 pic.twitter.com/R1Z7KkAaoU
Heinz a adopté la même stratégie en détournant la décision de la FIFA de masquer ses bouteilles de condiments dans les enceintes du tournoi. La marque a publié des visuels de ses produits recouverts de ruban adhésif noir, puis a même commercialisé des bouteilles inspirées de cette « censure » en supermarché. Une opération marketing réussie qui a permis à Heinz, comme à Gillette, de profiter d’une visibilité inattendue malgré son absence parmi les partenaires officiels du Mondial.
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