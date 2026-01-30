PSG : les vérités de Luis Campos sur sa relation avec Luis Enrique

Alors que Luis Enrique et le PSG viennent de démarrer les discussions pour une prolongation de contrat, beaucoup, en interne comme chez les fans, estiment que l’Espagnol est le principal artisan des succès parisiens. D’autres soulignent aussi que si le club fonctionne bien, c’est parce que l’ancien du Barça et Luis Campos s’entendent particulièrement bien. Dans un entretien accordé à Marca, le conseiller sportif du PSG s’est exprimé sur sa relation avec Lucho.

La suite après cette publicité

« On vit dans une période avec tant de technologie que parfois nous oublions que nous sommes des personnes. Entre Luis Enrique et moi il y a toujours eu beaucoup de respect et d’alchimie. J’ai déjà dit qu’au bout de 10 minutes lors de notre première réunion, je savais que c’était notre homme. […] Mon expérience me permet d’avoir une relation avec lui. Je sais ce dont il a besoin facilement, je comprends quand il n’est pas content et je comprends aussi quand il est content. Je sais jusqu’où je peux aller, et jusqu’où lui peut aller, et c’est plus facile comme ça de bâtir une bonne relation. Mon rôle est de l’aider à être dans les meilleures conditions pour qu’il fasse son travail et le soutenir », a indiqué le Portugais.