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Ligue 1

L’OM attend toujours la décision de l’UEFA…

Par Josué Cassé
Stéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille @Maxppp

Dans le rouge financièrement, l’Olympique de Marseille a de quoi s’en faire. Dernièrement, nous vous indiquions à ce titre que le club phocéen s’exposait à des sanctions de l’UEFA, pouvant aller jusqu’à une possible exclusion de la Ligue Europa.

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Ce vendredi, L’Equipe affirme toutefois que les dirigeants marseillais vont devoir patienter avant d’être fixés. En effet, la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA s’est réunie mardi dernier pour examiner notamment le dossier de l’OM mais le quotidien français précise que l’OM ne sera pas fixé avant mercredi sur son avenir européen…

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