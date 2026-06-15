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Coupe du Monde

CdM 2026, Uruguay : Marcelo Bielsa est sous le charme de l’Espagne

Par Allan Brevi
1 min.
Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay. @Maxppp

À la veille de l’entrée en lice de l’Uruguay à la Coupe du Monde 2026 face à l’Arabie saoudite, Marcelo Bielsa a longuement évoqué la sélection espagnole, l’un des principaux concurrents de la Celeste dans ce groupe H. Le sélectionneur uruguayen a salué la qualité du projet mis en place par la Roja et Luis de la Fuente, soulignant la continuité de son jeu et la richesse de son effectif, qu’il considère comme l’un des plus prometteurs du tournoi.

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En conférence de presse, Bielsa a déclaré : « il est admirable de voir le processus mis en place par la sélection espagnole. Au-delà de sa réalité actuelle, de la beauté de son jeu, j’ai le sentiment qu’ils ont des joueurs pour les 15 prochaines années ». Il a également insisté sur la profondeur de l’effectif espagnol : « ils ont de grands joueurs, l’entraîneur est déterminant dans le style, et pour chaque joueur il y en a un ou deux derrière qui permettent d’imaginer l’avenir, c’est garanti ». Des propos forts qui traduisent le respect du technicien pour une Espagne qu’il considère comme une référence dans cette Coupe du Monde. L’Uruguay affrontera d’ailleurs la bande à Lamine Yamal le 27 juin prochain.

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