Troyes : Bâle avance sur Sankhoun Diawara

Révélation de la seconde partie de saison troyenne, Sankhoun Diawara pourrait quitter le club aubois malgré une montée en L1 cette saison. Selon nos informations, le défenseur de 20 ans fait l’objet d’un intérêt prononcé de la part du FC Bâle, quatrième du dernier championnat suisse. Le club helvète a avancé sur le dossier ces dernières heures.

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De son côté, l’ESTAC souhaite prolonger son joueur, arrivé au club en 2020 à l’âge de 14 ans. Pour l’heure, Diawara n’a pas l’intention de prolonger. Ces dernières années, le FC Bâle s’est souvent affirmé comme un tremplin pour les jeunes joueurs. La saison passée, Diawara avait disputé 14 matchs de L2, pour une passe décisive. Il arrive en fin de contrat en juin 2027 avec son club formateur.