Chelsea : Willian et Pedro vont prolonger jusqu'à la fin de la saison

La Premier League a repris depuis quelques jours. Chelsea s'est imposé 2 à 1 sur la pelouse d'Aston Villa grâce à des réalisations de Pulisic et Giroud. Ce dernier a d'ailleurs prolongé son contrat d'une année, alors que son bail s'arrêtait initialement le 30 juin 2020. Ce qui est aussi le cas de Pedro et Willian.

Ce mardi, The Sun explique que les deux joueurs ont décidé de prolonger leur contrat jusqu'à la fin de la saison 2019-20 de Premier League. En revanche, ils ne seront plus là pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. En effet, la publication anglaise explique que Pedro se serait déjà mis d'accord avec la Roma qu'il rejoindra librement. De son côté, Willian pourrait bien rebondir à Tottenham. Ce qui est certain c'est que Frank Lampard pourra compter sur eux lors de la fin de la saison de Premier League.