Mauricio Pochettino a déjà recalé cinq grands clubs européens

Mauricio Pochettino est sur le marché. Licencié par Tottenham à la mi-novembre, le tacticien argentin n'a toujours pas trouvé de challenge. Rien de surprenant, puisqu'on imaginait de toute manière mal l'ancien joueur du PSG jouer les pompiers de service en reprenant un banc en cours de saison. En revanche, une fois que tous les championnats européens seront terminés, nul doute que les propositions arriveront en masse sur le bureau de l'Argentin.

La suite après cette publicité

Les dirigeants ont d'ailleurs même déjà lancé les manoeuvres pour l'attirer, notamment dans les clubs qui ne jouaient plus rien sur cette fin de saison. Comme l'explique Marca, qui présente le coach comme la future recrue star de l'été, cinq clubs d'un standing assez élevé sont passés à l'attaque récemment. C'est le cas de l'AS Monaco, mais malgré le projet ambitieux présenté par le club du Rocher, l'Argentin a décidé de dire non et les Asémistes se sont tournés vers Niko Kovac.

Il a dit non au Barça

Avant, Newcastle en avait fait son candidat numéro un pour son nouveau projet XXL, qui va finalement tomber à l'eau si on se fie aux médias britanniques. Après les Magpies, Benfica était aussi passé à l'action. Une proposition poliment refusée par le principal intéressé, qu'on a tenté d'attirer en lui vendant un projet s'appuyant sur la présence de nombreux jeunes joueurs prometteurs dans l'effectif.

Le FC Barcelone est aussi venu se renseigner, alors que l'avenir de Quique Setién semble scellé. Mais l'ancien de l'Espanyol, où il est considéré comme un grand nom du club, n'a pas envie de trahir ses principes. La Juventus serait, toujours selon le média, le dernier club à avoir approché le natif de Murphy, qui attend toujours, pour trancher sans se précipiter. Des informations qui peuvent nous laisser penser qu'il semble avant tout tenté par un nouveau projet en Angleterre...