L’avant-match de cet OM-Levski Sofia, pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa, a été marqué par des échauffourées dans les tribunes du CÉPAC Vélodrome. Selon Canal+, les supporters du club bulgare - venus en nombre à l’occasion de ce déplacement dans le sud de la France - se sont retrouvés en tribune Jean Bouin. Une situation qui a provoqué un mouvement de foule avec des supporters ultras marseillais qui ont quitté le virage sud pour les forcer à aller dans le parcage du Levski.

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Après quelques minutes de tensions et l’intervention du service de sécurité, la situation s’est finalement calmée. Près de trois semaines après son succès sur la pelouse de Leverkusen, l’Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner une seconde victoire en C3 cette saison face aux champions de Bulgarie en titre, actuels 10es du classement de la phase régulière, et ainsi poursuivre sa remontée.