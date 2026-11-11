FC Barcelone : des supporters décédés vont pouvoir reposer au Camp Nou

C’est un projet pour le moins surprenant qu’a prévu le FC Barcelone. Dans son stade du Camp Nou, le club catalan souhaite proposer à ses supporters d’investir dans une niche funéraire comme le dévoile le Guardian. Dans un espace appelé Memorial FC Barcelona qui doit voir le jour, les supporters pourront obtenir une place pour y déposer leur urne moyennant une certaine somme.

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Ainsi, il faudra débourser 2490 euros pour un emplacement de dix ans, 6000 euros pour un emplacement de 50 ans, 10 000 euros pour une place permanente et 70 euros par an en entretien. La plaque commémorative est de 490 euros. Vice-présidente du FC Barcelone, Maria Elena Fort a expliqué ceci quand elle a présenté le projet : «lorsque mon grand-père est mort, il y a de nombreuses années, il disait que son seul souhait était d’être enterré à côté du terrain du Barça pour pouvoir entendre les buts dans l’au-delà.»