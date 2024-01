Jean-Michel Larqué regrette le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite

Au micro de l’émission de RMC Rothen s’enflamme, l’ancienne gloire de l’AS Saint-Etienne Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots quant au départ de l’attaquant ex-international tricolore Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid l’été dernier pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Ittihad. «J’ai des regrets, a expliqué l’ex-Bleu aux 14 sélections entre 1969 et 1976. Bien sûr, chacun fait ce qu’il veut, mais réussir sa sortie est important. Je me souviens qu’il avait émis le souhait un jour de finir sa carrière au Real Madrid. Il en a eu l’occasion. Il aurait pu arrêter en sortant par la grande porte, après avoir apporté plusieurs titres et obtenu le Ballon d’or. (…) [Benzema] s’est perdu en rejoignant un championnat un peu artificiel.»

La suite après cette publicité

Le consultant de 76 ans regrette également la fin de carrière du Ballon d’or 2022, qui n’aurait plus le niveau, selon lui, d’évoluer au haut niveau, ratant ainsi la fin de son histoire avec la Casa Blanca. «Ça m’arrive de regarder les matchs en Arabie saoudite et il n’a plus les jambes. Le crépuscule d’une carrière, c’est quelque chose de terrible. C’est un combat perdu d’avance. Il n’a plus l’envie. Il rate sa sortie. Ce n’est pas grave, mais c’est un combat perdu d’avance et j’ai l’impression qu’il aurait pu sortir par la grande porte. Il ne l’a pas fait, c’est dommage. Faire une année de plus au Real ou prendre sa retraite à ce moment-là, ça aurait eu plus de gueule.» Pour rappel, le natif de Bron a déjà inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en Saudi Pro League pour Al-Ittihad, septième du championnat.