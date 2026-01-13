Real Madrid : la première sortie musclée d’Alvaro Arbeloa envers son vestiaire

Après une journée de chaos amenant à l’éviction étonnante de Xabi Alonso, le Real Madrid débutait, déjà, une nouvelle ère ce mardi en présentant Álvaro Arbeloa en tant que nouvel entraîneur des Merengues. Ancien coach de la Castilla, l’Espagnol de 42 ans vient prendre la suite de son ex-coéquipier seulement six mois après son arrivée. Dans un contexte difficile avec le vestiaire madrilène et des résultats sportifs peu satisfaisants, Arbeloa a livré son plan pour redresser le navire madrilène.

D’abord, il a prévenu qu’il s’inscrivait dans le long-terme au Real Madrid : «je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le souhaitera. C’est ma maison, c’est ce que je ressens», avant de revenir sur les récents problèmes de vestiaire, qui ont, en partie, condamnés Xabi Alonso. «Ça ne m’inquiète pas vraiment. On a une équipe avec d’excellents joueurs et ce sont tous de très bons gars ; personne n’est plus motivé par la victoire que les joueurs eux-mêmes. Ils sont exigeants envers eux-mêmes. C’est une bonne première impression (…) Ce qui m’importe, c’est que tout le monde soit disponible, que nous apprenions à nous connaître, que nous travaillions ensemble… L’important, c’est eux, qu’ils soient heureux, qu’ils prennent du plaisir sur le terrain. Porter ce maillot est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie», a-t-il d’abord expliqué à propos des egos dans le vestiaire.

Álvaro Arbeloa veut ressouder le vestiaire madrilène

Et pour y parvenir, Álvaro Arbeloa demande à ses joueurs de faire table rase du passé. «On repart de zéro, c’est un nouveau départ pour tout le monde. C’est ça, un nouveau départ pour tous, à commencer par le match contre Albacete. Tous les joueurs sont très motivés, ils m’ont montré leur enthousiasme (…) J’ai vu un groupe de joueurs très motivés. Malgré les efforts de cette semaine, j’ai constaté une grande volonté. Ils partagent mon enthousiasme pour se battre sur tous les fronts et gagner», a ajouté Arbeloa, qui a dirigé sa première séance d’entraînement ce mardi matin.

S’il n’a pas souhaité s’étaler sur son style de jeu, il a assuré vouloir être «comme Arbeloa. Je n’ai pas peur de l’échec, mais si j’essayais d’être comme Mourinho, j’échouerais lamentablement». Arbeloa veut inculquer une seule valeur à son groupe : être dans l’obligation de tout gagner. «Ce club, c’est la victoire, la victoire et encore la victoire. C’est dans notre ADN. C’est ce qui nous a permis de remplir nos vitrines à trophées. Quand j’étais joueur, j’ai reçu ces valeurs du vestiaire ; c’est le plus important (…) Certains d’entre nous ont remporté trois Ligues des champions. Je connais les exigences qui pèsent sur nous et ce que signifie bien jouer, ce que les supporters veulent voir. Ici, seule la victoire compte». Le vestiaire est prévenu…