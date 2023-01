Affaire Vinicius Jr : le communiqué du Real Madrid

Les images ont choqué l’Espagne. Alors que va se jouer ce soir le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Roi, certains « supporters » colchoneros ont déployé plusieurs banderoles à l’encontre de Vinicius Junior. Pire, ils ont même pendu à un point une poupée à l’effigie du brésilien. De quoi susciter l’indignation de la fédération espagnole et de LaLiga. Mais aussi du Real Madrid qui vient de publier un communiqué.

« Le Real Madrid CF tient à remercier le soutien et les expressions d’affection reçus après l’acte malheureux et dégoûtant de racisme, de xénophobie et de haine contre notre joueur Vinicius. Nous exprimons notre plus ferme condamnation des événements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes, et qui n’ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport. Ces attaques comme celles que subit actuellement notre joueur, ou celles que tout athlète peut subir, ne peuvent pas avoir leur place dans une société comme la nôtre. Le Real Madrid est convaincu que toutes les responsabilités de ceux qui ont participé à un acte aussi ignoble seront purgées », peut-on lire.

