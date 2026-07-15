Menu Rechercher
Commenter 17
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal se moque de l’Équipe de France

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

Il avait beaucoup parlé avant le match, mais il a répondu présent sur le terrain. Effectivement, si ce n’était toujours pas le meilleur Lamine Yamal contre les Bleus mardi soir, il a notamment provoqué un penalty, et a aussi été impliqué sur le deuxième but. Après le match, le jeune joueur du Barça s’est moqué de la France sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Espagne en finale !!! Pardon, pardon », a-t-il écrit, en français et avec un emoji rire, dans ce qui est clairement un nouveau chambrage envers les Bleus. Mais on peut le dire, Lamine Yamal peut se le permettre !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
France
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
France Flag France
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier