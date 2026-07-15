Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal se moque de l’Équipe de France

Il avait beaucoup parlé avant le match, mais il a répondu présent sur le terrain. Effectivement, si ce n’était toujours pas le meilleur Lamine Yamal contre les Bleus mardi soir, il a notamment provoqué un penalty, et a aussi été impliqué sur le deuxième but. Après le match, le jeune joueur du Barça s’est moqué de la France sur les réseaux sociaux.

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😅 "PARDON, PARDON" 😅



🔥 El vídeo que ha compartido Lamine en sus redes sociales tras pasar a la final del Mundial… pic.twitter.com/PyQx6Dv2pQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2026

« Espagne en finale !!! Pardon, pardon », a-t-il écrit, en français et avec un emoji rire, dans ce qui est clairement un nouveau chambrage envers les Bleus. Mais on peut le dire, Lamine Yamal peut se le permettre !