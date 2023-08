Mohamed Bayo va quitter le LOSC

La suite après cette publicité

Recruté contre 14 M€ l’été dernier par le LOSC dans l’optique de venir concurrencer Jonathan David sur la pointe de l’attaque, Mohamed Bayo n’a finalement pas répondu aux attentes des dirigeants lillois. Entre déboires sportifs et performances insuffisantes (27 rencontres dont 6 comme titulaire, 4 buts et 1 passe décisive), l’international guinéen était très loin du rendement affiché lorsqu’il évoluait à Clermont et se retrouve désormais poussé vers la sortie.

En effet, le joueur de 25 ans a été très peu utilisé par son entraîneur Paulo Fonseca, la faute surtout à une succession de pépins physiques, mais il n’entre pas pour autant dans ses plans pour la saison à venir. En effet, l’avant-centre n’a pas été convoqué dans le groupe pour affronter l’OGC Nice à l’occasion de la reprise de la Ligue 1 ce vendredi. L’Equipe informe au passage que Le Havre, fraîchement promu en Ligue 1, souhaite compter sur son expérience du haut niveau et le relancer. À noter que Cadix, pensionnaire de Liga, surveille de près sa situation. Le départ de Mohamed Bayo de Lille, cet été, semble inéluctable.