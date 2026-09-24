La presse en a ras-le-bol de la campagne pour le Ballon d’Or, Jorge Jesus a tranché pour Cristiano Ronaldo

La quête du Ballon d’Or agace

La campagne du Ballon d’Or vire au délire comme le souligne Le Parisien. A l’approche du vote, la course au trophée vire à l’emballement médiatique autour de grands favoris comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal. Alors que le capitaine des Bleus et le Real Madrid multiplient les prises de parole pour séduire le jury, cette campagne intensive suscite l’agacement et l’ironie chez plusieurs jurés. Du côté des votants, on rappelle que ces opérations de lobbying n’influencent pas les décisions, axées avant tout sur les performances individuelles et le palmarès de la saison. Malgré l’agitation des clubs et des stars, les 100 journalistes appelés à voter entendent garder leur indépendance jusqu’à la clôture du scrutin la semaine prochaine. Verdict final attendu le 26 octobre lors de la cérémonie organisée à Londres.

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CR7, objectif 1000 buts

En conférence de presse, Cristiano Ronaldo a balayé les critiques d’un cinglant : « Il y a des médias qui essaient de me tuer depuis de nombreuses années, mais seulement si c’est avec un fusil de chasse ! ». Toujours déterminé à poursuivre avec le Portugal sous la houlette de Jorge Jesus, il vise désormais le cap symbolique des 1 000 buts, affirmant : « J’ai déjà admis que je voulais y arriver et je vais y arriver ». Sans fixer de date de retraite, la star de 41 ans a rappelé sa valeur sportive et son attachement à la Seleção : « Mes chiffres montrent que je suis toujours bon. Si l’entraîneur ou le président ne compte pas sur moi, je peux partir aujourd’hui ». Dans la foulée de ces déclarations chocs, on apprend dans Sport que le nouveau sélectionneur Jorge Jesus a acté la titularisation du capitaine pour son grand baptême sur le banc portugais face au Pays de Galles. Le technicien espère le voir marquer rapidement avant de le ménager. Entouré des stars parisiennes João Neves, Nuno Mendes et Vitinha, Cristiano Ronaldo entame ainsi au stade José Alvalade sa quête ultime vers les 1 000 buts.

Les grands débuts de Klopp

« Le cœur bat enfin en Allemagne », écrit Bild. La Ligue des Nations marque le grand coup d’envoi du mandat de Jürgen Klopp, qui lance un casting à haut risque avec 16 joueurs en concurrence directe sur huit duels clés. Pour rappel, il a convoqué 2 groupes différents de 44 joueurs. De la concurrence entre Jamal Musiala et Florian Wirtz à la succession au poste de gardien entre Marc-André ter Stegen et le jeune Jonas Urbig, le nouveau sélectionneur impose une revue d’effectif stricte dès le choc face aux Pays-Bas. Avec Joshua Kimmich réinstallé au milieu et l’émergence de nouveaux visages comme Nathaniel Brown à gauche ou Said El Mala en attaque, Klopp veut poser les bases d’une hiérarchie claire. Un test grandeur nature où chaque star devra immédiatement faire ses preuves pour ne pas perdre sa place dans le onze.