France-Maroc : gagnez 125 € sans risque avec une mise de 10 € !

La suite après cette publicité

L’équipe de France aborde ce quart de finale en pleine confiance après un sans-faute de cinq victoires et quatorze buts inscrits. Le Maroc retrouve le top 8 mondial en éliminant les Pays-Bas et le Canada, mais s’avance affaibli par l’incertitude autour de son meilleur buteur Ismael Saibari. Ce choc s’annonce comme une revanche explosive de la demi-finale de 2022 entre des Bleus redoutables et des Lions de l’Atlas déterminés.

Pour célébrer ce choc, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive BOOSTX10 valable uniquement sur cette rencontre et sur la cote : qualification de la France face au Maroc cotée à 1,25. Grâce à notre offre de bienvenue exceptionnelle proposée exclusivement sur ce pari "qualification de la France", bénéficiez d’un multiplicateur x10 sur ton premier ticket. Un premier dépôt de 10 € seulement vous rendra éligible à l’offre, et c’est aussi le montant maximum que vous pourrez miser sur ce prono boosté. Ainsi, si vous placez vos 10 € sur cette double chance et que la France ne perd pas, votre cote passe magiquement de 1,25 à 12,50 et tu remportes 125 € de Freebets !

La suite après cette publicité

Comment profiter de cette offre exclusive BOOSTX10 ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

La suite après cette publicité