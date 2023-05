Manchester City : le bel hommage de Thierry Henry à Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

Il a suffi d’une demi-action pour que Kevin De Bruyne frotte la lampe et apparaisse. S’il a peiné pendant plus d’une heure à s’exprimer mardi soir, face au Real Madrid (1-1), en demi-finale aller de Ligue des Champions, l’international belge a su piquer au moment opportun. À la suite d’un service d’İlkay Gündoğan, le milieu offensif de Manchester City a en effet décoché une lourde frappe, sur laquelle son compatriote Thibaut Courtois est resté pantois. Interrogé après la rencontre sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry s’est montré particulièrement élogieux au sujet du joueur de 31 ans, qu’il avait d’ailleurs côtoyé en sélection belge.

«Je ne pense pas qu’il ait fait un grand match mais il a marqué un but important, a d’abord indiqué l’ancien international français. C’est pour ça que je dis que c’est le meilleur joueur et le plus important de cette équipe. J’ai vu beaucoup de joueurs évoluer contre les meilleurs et je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu. On parle de la manière dont il voit le jeu. Son cerveau, à certains moments, je ne sais pas à quoi il pense, a insisté Thierry Henry. C’est presque comme s’il n’était pas avec nous. Il est si bon qu’il peut être un problème parce vous n’êtes pas à son niveau. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu dans ma vie.» Le cyborg cérébral.

À lire

Real Madrid - Manchester City : Erling Haaland s’est fait manger tout cru