De Bruyne livre son avis sur la brouille entre Lukaku et Naples

Ils sont tous les deux belges et évoluent à Naples. Mais à l’heure actuelle, la cote d’amour de Kevin de Bruyne est bien plus élevée que celle de Romelu Lukaku. La faute à cette histoire de blessure qui pollue la relation entre le club italien et l’attaquant de 32 ans. En refusant de rentrer s’entraîner à Naples alors que la Belgique l’a libéré du rassemblement, l’ancien joueur de Chelsea a refroidi ses dirigeants, qui l’attendent de pied ferme mardi prochain. De Bruyne, qui a lui aussi été longtemps blessé cette saison, a été interrogé sur cet épisode de tension entre son compatriote et son club.

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« Il y a toujours beaucoup de bruit à Naples. Lorsque quelque chose arrive, tout est amplifié. Je ne connais pas les détails, mais il est clair que la situation de Rom est compliquée. Il a été blessé et il n’a pas été au mieux. J’espère que Romelu reviendra le plus tôt possible », a-t-il commencé par dire avant de comparer avec son cas personnel. « Romelu et moi avons suivi un chemin différent après nos blessures. J’ai fait une réhabilitation complète en Belgique. Romelu moitié à Anvers, moitié à Naples. Si vous avez deux visions différentes, il est difficile de travailler ensemble. Il y avait des différences entre les deux visions. Ce n’est pas idéal si vous voulez être en forme.» Une analyse lucide de la part du Diable Rouge, qui a également assuré au cours de sa conférence de presse que la Coupe du Monde 2026 ne serait pas sa dernière compétition avec la sélection. « Je ne pense pas que je vais arrêter après la Coupe du mondeTant que je me sens bien physiquement, je veux continuer. »