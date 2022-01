Coupe du Roi : Villarreal surpris par Gijon, Séville file en huitièmes

Après les qualifications délicates du FC Barcelone et du Real Madrid, mercredi soir, les seizièmes de finale de la Coupe du Roi se poursuivaient ce jeudi avec deux affiches programmées à 18 heures. A La Romareda, Saragosse, pensionnaire de deuxième division espagnole, accueillait Séville, dauphin des Merengues en Liga. Une rencontre dans laquelle les Blanquirrojos n'allaient pas tarder à se mettre en évidence puisque le Français Koundé permettait aux siens de prendre l'avantage juste après la demi-heure de jeu (0-1, 31e). Dominateurs, les Sévillans ajoutaient un deuxième but par l'intermédiaire de Jordan (0-2, 69e) et validaient ainsi leur place au tour suivant.

Dans l'autre seizième de finale, Gijon, onzième de L2, recevait Villarreal, huitième dans l'élite espagnole. Une rencontre qui démarrait sur un rythme peu intense où les deux formations faisaient preuve d'un manque certain de réalisme offensif (trois tirs cadrés au cours du premier acte) et rentraient dos à dos à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, Raul Albiol trouvait rapidement l'ouverture pour soulager les siens (0-1, 48e). Mais alors qu'on se dirigeait vers une qualification logique des Groguets, Djurdjevic (1-1, 67e) puis Milovanov (2-1, 88e) renversaient totalement le cours de cette rencontre pour filer en huitièmes de finale et créer la sensation.