AC Milan : Paolo Maldini rassurant pour les prolongations de Kessié et Romagnoli

Au micro de Sky Sports, le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini s'est exprimé sur les dossiers à gérer lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier 2022. L'ex-défenseur central rossonero a avoué que le club ne signera pas de joueur le mois prochain, préférant se concentrer sur les situations contractuelles de ses joueurs libres l'été comme le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, et le défenseur central italien Alessio Romagnoli.

«Le mercato de janvier est un marché de réparation. Notre équipe est compétitive et, pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de faire quoi que ce soit. Nous allons nous concentrer sur les renouvellements. Avec Kessié et Romagnoli, nous sommes là et il y a des négociations : tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir». Pour rappel, l'Éléphant de 24 ans avait refusé de renouveler son bail en Lombardie, privilégiant un départ libre l'été prochain. Quant au capitaine, il n'est plus titulaire depuis le début de saison, Stefano Pioli lui préfèrant Fikayo Tomori et Simon Kjaer en charnière centrale.