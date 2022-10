Youth League : l'OM éliminé après sa défaite à Francfort

C'est la fin d'un parcours peu glorieux pour l'Olympique de Marseille à l'UEFA Youth League. En effet, les Olympiens se sont inclinés sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (2-0), concédant des buts de Louna (5e) et Awusi (83e).

La suite après cette publicité

Avec cette troisième défaite en cinq journées (2 nuls), l'OM ne peut plus revenir à hauteur du Sporting CP, vainqueur de Tottenham en même temps, et de son adversaire de l'après-midi, ex aequo avec la formation portugaise. Les Marseillais sont donc officiellement éliminés de cette compétition réservée aux équipes de moins de 19 ans.