Gaëtan Laborde dicte sa loi en D2 saoudienne !

En juillet dernier, Gaëtan Laborde quittait la Ligue 1 et l’OGC Nice pour rejoindre un promu de deuxième division saoudienne, Al-Diraiyah, un club qui n’avait encore jamais évolué en Saudi Pro League et qui cherchait les moyens de s’y installer. Auteur, lors de la saison 2024-2025, de 11 buts en 28 matchs de Ligue 1, son transfert avait permis de soulager les finances niçoises. Vendu pour 4,25 millions d’euros, il avait libéré de la masse salariale puisqu’il touchait un salaire conséquent en Côte d’Azur. Les Aiglons ont recruté pour pallier son absence sans vraiment y parvenir.

Kevin Carlos et Isak Jansson n’ont pas du tout convaincu. Elye Wahi a débarqué en prêt cet hiver et, pendant ce temps, c’est Sofiane Diop, meilleur buteur d’un effectif niçois en manque criant de réalisme, qui s’est mué en buteur. Pendant ce temps-là, en Arabie saoudite, Gaëtan Laborde fait les beaux jours de sa nouvelle équipe, dans l’antichambre du football saoudien. Auteur d’un triplé face à Jeddah SC (5-0), l’ancien bordelais a désormais planté 22 buts en 24 matches cette saison (3 passes décisives). Titulaire indiscutable, il a disputé 100 % des matches de son équipe sans jamais être remplacé au cours des rencontres.

Laborde s’éclate

Des performances qui ont permis à Al-Diraiyah de jouer la montée cette saison avec cette 2e place, mais ce ne sera pas facile puisque Abha, premier, a 9 points d’avance à 10 journées de la fin. Pourtant, le club, qui dispose du plus gros budget de la Saudi First Division League cette saison, a recruté avec ambition cet été : en plus de Laborde, il a misé sur Georges-Kevin Nkoudou pour animer les couloirs, en plus de compter l’ancien international malien Moussa Marega dans ses rangs. Mais la première partie de saison avait pourtant failli dérailler. Sabri Lamouchi, nommé comme coach à l’été, a été limogé le 6 décembre après seulement quelques mois malgré un très bon bilan (6 victoires, 3 nuls et 1 défaite) et alors que son équipe pointait à 3 points du leader. Mais le changement de coach n’a pas ralenti Laborde. Son successeur lui a donné encore plus de responsabilités, et l’attaquant a répondu en enchaînant les performances.

Après avoir marqué de son empreinte la Ligue 1, le buteur de 31 ans s’amuse désormais du côté de l’Arabie saoudite, loin des projecteurs et de la pression du foot français. Dans sa nouvelle équipe, il affiche un rendement qu’il n’avait jamais atteint depuis ses grandes années à Montpellier et Rennes. Et même si c’est à relativiser par rapport au niveau de la D2 saoudienne, il a le mérite de s’investir pleinement dans sa mission. C’est Al-Diraiyah qui s’en frotte les mains, espérant pouvoir monter en D1 dès cette année.