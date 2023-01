Man City : Bernardo Silva veut revenir à Benfica

La suite après cette publicité

Bernardo Silva (28 ans) n’oublie pas d’où il vient. Formé à Benfica avant d’exploser sous les couleurs de l’AS Monaco et de filer à Manchester City pour s’aguerrir encore plus en devenant l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, le milieu offensif n’a pas caché son envie de revenir dans la capitale portugaise à l’avenir. « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt, a-t-il révélé auprès de Record, dans des propos rapportés par RMC Sport. Si c’est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller. Mon rêve n’était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c’était de jouer pour Benfica. »

« Je ne savais pas quel niveau j’allais atteindre, se souvient ensuite Bernardo Silva. J’ai commencé à sept ans et j’ai toujours joué, de 12 à 17 ans, j’ai très peu joué, mais ensuite avoir atteint ce niveau est une fierté pour moi, car je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. Je suis arrivé au sommet. Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard. » Et le champion de France 2017 de conclure, alors qu’il demeure sous contrat jusqu’en 2025 avec City. « Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet. »

À lire

Benfica : Enzo Fernandez au coeur d’une polémique